Киноафиша
Фильмы
Gold'n Рахат
Расписание сеансов Gold'n Рахат, 2025 в Семее
Расписание сеансов Gold'n Рахат, 2025 в Семее
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Завтра
7
сб
8
вс
9
пн
10
вт
11
ср
12
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Gold'n Рахат»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Rabbit Cinema
г. Семей, улица Бозтаева, 44/2, 1 этаж, Rabbit Cinema
2D, KZ
12:05
от 3000 ₸
19:05
от 1600 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Папины дочки. Мама вернулась
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Хищник: Планета смерти
Отзывы
2025, США, фантастика
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Бақыт құшағында
Отзывы
2025, Казахстан, мюзикл
Әкеңнің баласы
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Сыныптас
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Gold'n Рахат
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Оболочка
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
Пушистые каникулы
Отзывы
2025, Португалия / Испания, приключения, комедия, семейный
Перемирие
Отзывы
2025, Испания / Казахстан, драма
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Adal
Отзывы
2025, Казахстан, драма
