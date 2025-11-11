Меню
Фильмы
Сыныптас
Расписание сеансов Сыныптас, 2025 в Семее
11 ноября 2025
Расписание сеансов Сыныптас, 11 ноября 2025 в Семее
О фильме
20:50
от 400 ₸
Rabbit Cinema
г. Семей, улица Бозтаева, 44/2, 1 этаж, Rabbit Cinema
2D, KZ
23:55
от 3000 ₸
Хищник: Планета смерти
Отзывы
2025, США, фантастика
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Әкеңнің баласы
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Gold'n Рахат
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Перемирие
Отзывы
2025, Испания / Казахстан, драма
Бақыт құшағында
Отзывы
2025, Казахстан, мюзикл
Adal
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Оболочка
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Пушистые каникулы
Отзывы
2025, Португалия / Испания, приключения, комедия, семейный
Сыныптас
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Папины дочки. Мама вернулась
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
