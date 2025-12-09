9,2 млн за два дня — и Paramount+ не выдержал: «Лэндмен» продлили на 3 сезон быстрее, чем зрители успели досмотреть финал 2-ого

Огонь сжег брови Т-800, но пощадил волосы и одежду: самый нелогичный момент в «Терминаторе», который 40 лет никто не замечал

У Netflix есть свой «Великолепный век»: Сулейман, Сюмбюль-ага и Ланнистер — рейтинг 8 на IMDb и 7,6 на КП

«Вы попали туда, где выход один — смерть!»: 5 мощных сериалов-выживаний с хитрыми правилами и рейтингом выше 7.6

«Смотрю — и сердце в пятый раз ёкает»: три триллера декабря, которые зрители обсуждают без остановки

Сон с огненным мечом всё выдал: был ли Джон Сноу Азором Ахаем на самом деле в «Игре престолов»

7 серий, от которых невозможно оторваться: этот триллер про двойную жизнь в маске — тайный фаворит подписчиков Netflix

Дети не понимают всего смысла «Трех котов»: от этой теории по мультику-хиту побегут мурашки

Новый сериал на НТВ: в этом проекте можете не узнать Антона Васильева — теперь он не охотник, а добыча в истории с ограблением банка

«Обитель зла» зрители знают благодаря Милле Йовович: но почему сама Элис — до сих пор не канон

Детектив, поссоривший критиков и простых людей: новый мини-сериал на IMDb 7,7 разделил зрителей на два лагеря