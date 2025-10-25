Меню
Киноафиша
Семей, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Әкеңнің баласы
Расписание сеансов Әкеңнің баласы, 2025 в Семее
25 октября 2025
Расписание сеансов Әкеңнің баласы, 25 октября 2025 в Семее
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
24
Завтра
25
вс
26
пн
27
вт
28
ср
29
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Әкеңнің баласы»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Rabbit Cinema
г. Семей, улица Бозтаева, 44/2, 1 этаж, Rabbit Cinema
2D, KZ
10:00
от 1600 ₸
11:50
13:05
от 1600 ₸
21:40
от 1600 ₸
23:45
В прокате
Премьеры
Онлайн
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Әкеңнің баласы
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Бақыт құшағында
Отзывы
2025, Казахстан, мюзикл
Черный телефон 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Волшебный домик Габби в кино
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Назад в 90-ые. Мен оралам
Отзывы
2025, Казахстан, мелодрама
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Трон: Арес
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Спрингстин. Избавь меня от небытия
Отзывы
2025, США, драма
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
Мы все умрем? Что будет, если Чужой попадет на Землю в реальной жизни? Нейросеть выяснила, сколько дней проживет человечество
Новый сериал от создателя «Во все тяжкие» может стать самым странным за карьеру автора: о мире, где вирус делает людей идеальными
«Три кота» празднуют большой юбилей: культовому мультику уже 10 лет, а сколько тогда котятам, которые никак не взрослеют
Какова предпосылка «Долгой прогулки»: почему сто юношей добровольно идут на смерть
Йода вообще не должен был быть зеленым: архивы раскрывают другой взгляд на самого популярного героя «Звёздных войн»
«Любопытная Варвара» вышла на международный уровень: фильм о маленькой сыщице сняли не в России
«Это разочаровывает»: зрители нашли вопиющий киноляп в сериале «Далекий город» — виноваты не только сценаристы, но и операторы
Российских премьер этой осенью немало, но именно «Август» собрал миллиард за 28 дней — вот что говорят о нем зрители
3 сезон «Вампиров средней полосы» ближе, чем вы думаете: когда выйдут первые эпизоды, где смотреть и что ждет зрителей
Почему Шляпник из «Алисы в Стране чудес» безумен на самом деле — и при чём тут ртуть? Тут уже явно не до смеха
После «Во все тяжкие» Винс Гиллиган снял мир, где все счастливы — и это страшнее любой катастрофы: смотрим свежий трейлер «Из многих»
Неон устарел, а Джаред Лето не «греет»: 5 причин, почему «Трон: Арес» провалился в прокате — главные ошибку Disney
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667