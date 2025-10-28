Меню
Бақыт құшағында
Расписание сеансов Бақыт құшағында, 2025 в Семее
28 октября 2025
Расписание сеансов Бақыт құшағында, 28 октября 2025 в Семее
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
24
Завтра
25
вс
26
пн
27
вт
28
ср
29
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Бақыт құшағында»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Rabbit Cinema
г. Семей, улица Бозтаева, 44/2, 1 этаж, Rabbit Cinema
2D, KZ
13:30
18:10
от 1600 ₸
21:30
от 1600 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Әкеңнің баласы
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Бақыт құшағында
Отзывы
2025, Казахстан, мюзикл
Черный телефон 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Волшебный домик Габби в кино
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Назад в 90-ые. Мен оралам
Отзывы
2025, Казахстан, мелодрама
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Трон: Арес
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Спрингстин. Избавь меня от небытия
Отзывы
2025, США, драма
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
