Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Примат Расписание сеансов Примат, 2026 в Семее 27 января 2026

Расписание сеансов Примат, 27 января 2026 в Семее

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 21 Завтра 22 пт 23 сб 24 вс 25 пн 26 вт 27 ср 28
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Примат»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Rabbit Cinema г. Семей, улица Бозтаева, 44/2​, 1 этаж, Rabbit Cinema
2D, RU
23:55 от 1600 ₸
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
Примат
Примат
2026, США, ужасы
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
2026, США, ужасы
Гипноз
Гипноз
2026, Казахстан, драма
Акыркы дем
Акыркы дем
2025, Кыргызстан, драма
Охота на розового зайца
Охота на розового зайца
2025, Казахстан, драма
Ойын
Ойын
2026, Кыргызстан, детектив
Убойная суббота
Убойная суббота
2025, США / Канада, боевик, комедия
Синистер. Первое проклятие
Синистер. Первое проклятие
2025, США, ужасы
Жұмақтан билет
Жұмақтан билет
2026, Казахстан, комедия, драма
Qazaq Alemi 2
Qazaq Alemi 2
2025, Казахстан, комедия
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше