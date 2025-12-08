Меню
Киноафиша Фильмы Ауру Расписание сеансов Ауру, 2025 в Семее 8 декабря 2025

Расписание сеансов Ауру, 8 декабря 2025 в Семее

Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Rabbit Cinema г. Семей, улица Бозтаева, 44/2​, 1 этаж, Rabbit Cinema
2D, KZ
15:55 от 1600 ₸
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
План «Ш»
План «Ш»
2025, Казахстан, комедия
Эльф и украденное рождество
Эльф и украденное рождество
2025, США / Германия / Индия, анимация, семейный
Магическая битва: Казнь
Магическая битва: Казнь
2025, Япония, боевик, анимация, фэнтези
Bayguys
Bayguys
2025, Казахстан, комедия
Ауру
Ауру
2025, Казахстан, триллер
Умри, любовь моя
Умри, любовь моя
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
№37
№37
2025, Казахстан, драма
Злая. Часть 2
Злая. Часть 2
2025, США, семейный, фэнтези, мюзикл
Метод исключения
Метод исключения
2025, Южная Корея / Франция, комедия, криминал, драма
