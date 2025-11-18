Меню
Перемирие
Расписание сеансов Перемирие, 2025 в Семее
18 ноября 2025
Расписание сеансов Перемирие, 18 ноября 2025 в Семее
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Завтра
18
ср
19
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Перемирие»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Rabbit Cinema
г. Семей, улица Бозтаева, 44/2, 1 этаж, Rabbit Cinema
2D, RU
11:00
от 2100 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Алло
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия
Бегущий человек
Отзывы
2025, США, фантастика
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
Отзывы
2024, США, ужасы
Gold'n Рахат
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Adal
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Пушистые каникулы
Отзывы
2025, Португалия / Испания, приключения, комедия, семейный
Перемирие
Отзывы
2025, Испания / Казахстан, драма
Первая ведьма. Долина дьявола
Отзывы
2025, Таиланд, боевик, ужасы, триллер
