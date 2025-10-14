Меню
Киноафиша
Семей, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Жабайы
Расписание сеансов Жабайы, 2025 в Семее
14 октября 2025
Расписание сеансов Жабайы, 14 октября 2025 в Семее
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Завтра
10
сб
11
вс
12
пн
13
вт
14
ср
15
Формат сеанса
Все
KZ
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Жабайы»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Rabbit Cinema
г. Семей, улица Бозтаева, 44/2, 1 этаж, Rabbit Cinema
2D, KZ
11:00
от 1600 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Трон: Арес
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Ифрит 2
Отзывы
2025, Кыргызстан, ужасы
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Таинственная девушка
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Изумительная Мокси
Отзывы
2025, Нидерланды / Бельгия, приключения, анимация, комедия
Керексин
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Дом ада. Спуск к дьяволу
Отзывы
2025, США, ужасы
Жабайы
Отзывы
2025, Казахстан, семейный
Агент & Irbis
Отзывы
2025, Казахстан, комедия, боевик
Зрители не просили, но это случилось: Netflix выпустил первый трейлер «Ведьмака» с Хемсвортом — война началась
До сих пор спорите с друзьями насчет финала «Острова проклятых»? Вот еще три фильма, где в конце будет оглушающий твист
Финал «Дома Гиннесса» оставил большой вопрос: в реальности судьба Артура была другой
Не только в Японии снимают годные тайтлы: 3 крутых аниме из Южной Кореи — например, «Соло-прокачка»
Мог ли выжить Джек в «Титанике», если бы Роза подвинулась? Кэмерон лично провел эксперимент — и вот что выяснил
Что еще за лавстори: является ли фильм по арке с Резе каноном «Человека-бензопилы»?
Что скрывалось под маской Белого Пламени в «Ведьмаке»? Не божество и даже не маг — обычный человек
Финал в книге был совсем другим: чем закончился фильм «Август»?
Эту историю уже экранизировали дважды: на чем основан фильм «Август»?
Книголюбы ждали этот момент годами, и вот он настал: 5 экранизаций культовых романов, которые выйдут в 2025 году
Не только хайды, оборотни и экстрасенсы: посчитали все способности изгоев в «Уэнсдей» — их оказалось 14
«Первый эпизод просто ужасен»: Кинг посмотрел новый сериал «Добро пожаловать в Дерри» и уже поделился своим мнением
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667