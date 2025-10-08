Меню
Киноафиша Фильмы Жабайы Расписание сеансов Жабайы, 2025 в Семее 8 октября 2025

Расписание сеансов Жабайы, 8 октября 2025 в Семее

Вся информация о фильме
Завтра 4 вс 5 пн 6 вт 7 ср 8
Rabbit Cinema г. Семей, улица Бозтаева, 44/2​, 1 этаж, Rabbit Cinema
2D, KZ
11:00 от 1600 ₸ 12:30 от 1600 ₸
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Керексин
Керексин
2025, Кыргызстан, драма
Таинственная девушка
Таинственная девушка
2025, Казахстан, комедия
Дом ада. Спуск к дьяволу
Дом ада. Спуск к дьяволу
2025, США, ужасы
Жабайы
Жабайы
2025, Казахстан, семейный
Агент & Irbis
Агент & Irbis
2025, Казахстан, комедия, боевик
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие
2025, США, приключения, драма, фэнтези, мелодрама
Аменгер
Аменгер
2025, Кыргызстан, драма
Нескромные
Нескромные
2025, США, комедия
Наследство по-братски
Наследство по-братски
2024, Ирландия, комедия
Джунглилау
Джунглилау
2025, Казахстан, комедия
