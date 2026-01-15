Меню
Киноафиша Фильмы 28 лет спустя: Храм из костей Расписание сеансов 28 лет спустя: Храм из костей, 2026 в Семее 20 января 2026

Расписание сеансов 28 лет спустя: Храм из костей, 20 января 2026 в Семее

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 15 Завтра 16 сб 17 вс 18 пн 19 вт 20 ср 21
Формат сеанса
Группировать сеансы
Rabbit Cinema г. Семей, улица Бозтаева, 44/2​, 1 этаж, Rabbit Cinema
2D, RU
11:45 от 4000 ₸ 13:20 от 1600 ₸ 17:55 от 4000 ₸ 23:45 от 1600 ₸
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Примат
Примат
2026, США, ужасы
28 лет спустя: Храм из костей
28 лет спустя: Храм из костей
2026, США, ужасы
Гипноз
Гипноз
2026, Казахстан, драма
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
Убойная суббота
Убойная суббота
2025, США / Канада, боевик, комедия
Qazaq Alemi 2
Qazaq Alemi 2
2025, Казахстан, комедия
Охота на розового зайца
Охота на розового зайца
2025, Казахстан, драма
Ойын
Ойын
2026, Казахстан, детектив
Жұмақтан билет
Жұмақтан билет
2026, Казахстан, комедия, драма
Синистер. Первое проклятие
Синистер. Первое проклятие
2025, США, ужасы
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
