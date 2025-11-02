Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Хэллоуин. Ночной кошмар Расписание сеансов Хэллоуин. Ночной кошмар, 2025 в Семее 2 ноября 2025

Расписание сеансов Хэллоуин. Ночной кошмар, 2 ноября 2025 в Семее

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 1 Завтра 2
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Хэллоуин. Ночной кошмар»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Dastan Cinema 3D г. Семей, ул. Ленина, 2
2D, RU
20:30
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Әкеңнің баласы
Әкеңнің баласы
2025, Казахстан, комедия
Перемирие
Перемирие
2025, Испания / Казахстан, драма
Бақыт құшағында
Бақыт құшағында
2025, Казахстан, мюзикл
Сыныптас
Сыныптас
2025, Казахстан, комедия
Оболочка
Оболочка
2024, США, ужасы, триллер
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Волшебный домик Габби в кино
Волшебный домик Габби в кино
2025, США, приключения, анимация, комедия
Русалочка. Начало приключений
Русалочка. Начало приключений
2021, Китай, анимация
Бугония
Бугония
2025, Южная Корея, комедия, фантастика
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Капитан Байтасов
Капитан Байтасов
2025, Казахстан, драма
Пока ждете «Невский» и «Первый отдел» — гляньте этот шведский детектив: «Шикарный сериал. Не могла оторваться и за вечер и ночь весь просмотрела»
«Черный телефон» снова зазвонит — и на этот раз прямо у вас дома: Universal готовит онлайн-премьеру, от которой вы не уснете
Для русских — просто лакомство, но турки сразу поняли мрачный смысл названия «Клюквенного щербета»: на родине сериала у ягод особое значение
Где снимали сериал «Бар "Один звонок"»: москвичи зря искали заведение с красавцем за стойкой
Уже сходили в кино на полнометражку по «Человеку-бензопиле»? Вот еще три аниме, которые покажут на большом экране до конца 2025 года
487 млн долларов — рекорд последнего «Заклятия» заставил передумать насчет финала: вот каким будет следующий фильм франшизы
3 звезды СССР наотрез отказались от Раисы Захаровны: вот кому Меньшов собирался отдать роль вместо Гурченко
Лучше звоните Гусу? Или Джесси? Какими могли быть спин-оффы сериала «Во все тяжкие»
Эти 3 крутых детективных сериала зря остались в тени «Шерлока»: даже герой Камбербэтча оценил бы таких сыщиков
Напугал 9 млн человек и это только в год выхода: как «самый страшный советский фильм» предсказал чудовищную трагедию
Вам было жутко смотреть «Заклятие»? Актерам оказалось куда страшнее — всю чертовщину на съемках не стали показывать на экране
На этот момент в «Истории Резе» обратили внимание единицы: пасхалку к «Атаке титанов» и правда легко пропустить
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше