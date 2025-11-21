Меню
Фильмы
Бессмертный: Кровавая дорога домой
Расписание сеансов Бессмертный: Кровавая дорога домой, 2025 в Семее
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Факты
Вся информация о фильме
Завтра
21
сб
22
вс
23
пн
24
вт
25
ср
26
Формат сеанса
Все
KZ
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Dastan Cinema 3D
г. Семей, ул. Ленина, 2
2D, RU
13:40
18:00
Rabbit Cinema
г. Семей, улица Бозтаева, 44/2, 1 этаж, Rabbit Cinema
2D, KZ
22:35
от 1600 ₸
