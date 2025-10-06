Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Агент & Irbis Расписание сеансов Агент & Irbis, 2025 в Семее 6 октября 2025

Расписание сеансов Агент & Irbis, 6 октября 2025 в Семее

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 4 вс 5 пн 6 вт 7 ср 8
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Агент & Irbis»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Rabbit Cinema г. Семей, улица Бозтаева, 44/2​, 1 этаж, Rabbit Cinema
2D, KZ
12:35 17:20 от 1600 ₸
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Керексин
Керексин
2025, Кыргызстан, драма
Таинственная девушка
Таинственная девушка
2025, Казахстан, комедия
Дом ада. Спуск к дьяволу
Дом ада. Спуск к дьяволу
2025, США, ужасы
Жабайы
Жабайы
2025, Казахстан, семейный
Агент & Irbis
Агент & Irbis
2025, Казахстан, комедия, боевик
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие
2025, США, приключения, драма, фэнтези, мелодрама
Аменгер
Аменгер
2025, Кыргызстан, драма
Нескромные
Нескромные
2025, США, комедия
Наследство по-братски
Наследство по-братски
2024, Ирландия, комедия
Джунглилау
Джунглилау
2025, Казахстан, комедия
Вы смеялись над нервным дедом в «Кавказской пленнице», играющим в домино с Балбесом — но знаете ли вы, кем он был на самом деле?
Работа в лавке «Вредилок» и тень министра Гермионы: почему жизнь Рона Уизли после Битвы за Хогвартс выглядит как приговор
Представьте, вы стоматолог: пациент открыл пасть, а там зубы, которые рвут сталь — так из чего сделаны челюсти Чужого?
Когда одна серия длится 3 минуты, можно посмотреть весь сезон за вечер: 5 трендовых мини-драм в формате шортс
Кто убьет Накиме в «Истребителе демонов»: хоть она и демон, ее история легко вызовет слезы
Сейчас не выключаете НТВ, а раньше обожали советские детективы? Тогда угадайте в нашем тесте 6 культовых криминальных лент СССР
Когда дед Слава снова выйдет на охоту? Кто родит и какие новые герои появятся? Все о дате выхода и событиях 3 сезона «Вампиров средней полосы»
«Игра престолов»: пять имён, которые могли раскрыть тайну Джона Сноу, но выбрали молчание — и шестое, о котором говорят легенды
Чем закончился фильм «Дракула» 2025 года: Люк Бессон не пощадил чувства зрителей
20 лет томного ожидания: зрители требуют продолжение «Клона» с Жади и Лукасом, но услышит ли их Globo?
3 октябрьских сериала, которые рвут все рейтинги ожидания: не пропустите — премьера №1 прямо сейчас
«Я облажалась»: звезда «Темного рыцаря» честно призналась, как испортила шедевр Нолана о Бэтмене
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше