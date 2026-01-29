Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Чарли чудо-пёс Расписание сеансов Чарли чудо-пёс, 2026 в Семее 30 января 2026

Расписание сеансов Чарли чудо-пёс, 30 января 2026 в Семее

Билеты
Вся информация о мультфильме
Сегодня 29 Завтра 30 сб 31 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Чарли чудо-пёс»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Rabbit Cinema г. Семей, улица Бозтаева, 44/2​, 1 этаж, Rabbit Cinema
2D, RU
13:00 от 1600 ₸
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер
Көз тимесін
Көз тимесін
2026, Казахстан, комедия
На помощь!
На помощь!
2026, США, ужасы, триллер
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
Тәубе
Тәубе
2026, Казахстан, драма
Казнить нельзя помиловать
Казнить нельзя помиловать
2026, США, фантастика
Қолымнан ұста
Қолымнан ұста
2026, Казахстан, комедия
Чарли чудо-пёс
Чарли чудо-пёс
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
Жалмауыз Кемпір
Жалмауыз Кемпір
2026, Казахстан, ужасы
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
2026, США, ужасы
Кыял
Кыял
2025, Кыргызстан, драма
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше