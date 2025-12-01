Меню
Фильмы
Ёлки 12
Расписание сеансов Ёлки 12, 2025 в Семее
31 декабря 2025
Расписание сеансов Ёлки 12, 31 декабря 2025 в Семее
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Дәстүр: Теріс бата
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Qazaq Alemi 2
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Фильм «Губка Боб»: В поисках квадратных штанов
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Анаконда
Отзывы
2025, США, комедия
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Топ-3 фильма, которые в России всегда смотрят на Новый год: зря думаете, что «Ирония судьбы» на первом месте
Еще до «Открытого брака» Васильев играл неверного мужа: этот сериал многие пропустили, а зря — его считают бриллиантом
«Зверополис» на самом деле называется по-другому: у оригинального варианта намного глубже смысл
В одном списке Саша Петров, Оди из «ОСД» и Рон из «Гарри Поттера»: 10 звезд, которые стали родителями в 2025 году
Неужели плагиат «Звездных войн»? В Сети появился тизер «Смешариков: Сквозь вселенные» и вопросов больше, чем ответов (видео)
Кажется, Рыбинск скоро обойдет Питер по популярности у режиссеров: где на самом деле снимали фильм «Волчок» — тут все локации
Скончалась звезда советского кино Вера Алентова: 83-летняя актриса не пережила похороны Лобоцкого
Такое было только в «Алеше Поповиче и Тугарине змее»: автор культового мультика рассказал, чем первая часть отличается от остальных
Где-то включат уже 27 декабря, а где-то ждут до 15 января 2026: так когда же в России на самом деле покажут «Аватар 3»?
«Невероятные приключения Шурика» показали в кино не полностью — настояло Минкультуры: но посмотреть вырезанные 30 минут фильма все же можно
Дарья Мороз берет «Триггер» и Артема Стрелецкого в свои руки: что уже известно о 4 сезоне и когда он выйдет на большие экраны
Есть две новости: хорошая — третий сезон «Магической битвы» выйдет 8 января, плохая — зрителям покажут не всё сразу
