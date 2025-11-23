Меню
Киноафиша
Семей, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Злая. Часть 2
Расписание сеансов Злая. Часть 2, 2025 в Семее
23 ноября 2025
Расписание сеансов Злая. Часть 2, 23 ноября 2025 в Семее
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Факты
Вся информация о фильме
Сегодня
21
Завтра
22
вс
23
пн
24
вт
25
ср
26
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Злая. Часть 2»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Rabbit Cinema
г. Семей, улица Бозтаева, 44/2, 1 этаж, Rabbit Cinema
2D, RU
11:30
от 1600 ₸
13:10
от 1600 ₸
17:20
от 1600 ₸
18:45
от 3000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
№37
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Шәй в большом городе
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Злая. Часть 2
Отзывы
2025, США, семейный, фэнтези, мюзикл
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Алло
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия
Бегущий человек
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Бессмертный: Кровавая дорога домой
Отзывы
2025, Финляндия / США, боевик, военный
Маша и Медведи
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
Отзывы
2024, США, ужасы
Зачем Доктор Стрэндж помог Человеку-пауку вопреки своим принципам: оказывается, этих героев кое-что связывается
«Слишком хорошо сыграл мерзопакостную тварь»: после сериала «Как приручить лису» карьера этого актера не будет прежней
Когда выйдут «Пять ночей с Фредди 2»? Точная дата премьеры уже известна и она стала ключом к новой тайне аниматроников
Эффект «Острова проклятых»: 5 фильмов, в которых нас до самого финала водят за нос и только в конце все становится на свои места
После успеха «Уэнсдей» Netflix взялся за новый сериал по мотивам культового комикса: смешали хоррор и фэнтези в одном флаконе
Маньячная команда Меглина в 3 сезоне «Метода» обитала в реальном особняке: рассказываем, где снимали этот эстетичный кошмар
Серия, которую посмотрели 318 374 631 человек: почему «До новых встреч!» стала феноменом «Маши и Медведя»
2026 год наконец-то будет спокойным! Овна Асмус ждут перемены, а у Скорпиона Меньшикова дела пойдут в гору — полный прогноз по знакам
Sony показала первый кадр «Джуманджи 3» и осторожно подмигнула поклонникам фильма Робина Уильямса: неужели вернемся в 1995? (фото)
Не можете дождаться 5 сезона «Очень странных дел»? Эти 10 сериалов скрасят мучительное ожидание и помогут пережить паузу
Не ждите спокойного 2 сезона: в «Воскрешении» может появиться самый опасный маньяк в истории «Декстера» (осторожно, спойлеры)
Зрители ждут от «Судного дня» повторения старого сценария, но это огромная ошибка: фильм станет не началом, а концом эпохи
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667