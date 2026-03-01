Меню
Киноафиша
Фильмы
Крик 7
Расписание сеансов Крик 7, 2026 в Семее
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Расписание сеансов в городе Усть-Каменогорск
Сегодня
1
Завтра
2
вт
3
ср
4
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
MaxOn Cinema
Усть-Каменогорск, улица Казахстан, 62
2D, RU
17:20
от 3300 ₸
19:40
от 3800 ₸
22:00
от 3800 ₸
22:55
от 3700 ₸
Полное расписание и билеты
В прокате
Премьеры
Онлайн
Соңғы махаббат
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Абай бол
Отзывы
2026, Казахстан, драма, комедия
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Скарлет
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, боевик, приключения, анимация
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Ограбление в Лос-Анджелесе
Отзывы
2026, США, криминал, триллер, драма
Астрал. Амулет зла
Отзывы
2025, Австралия, ужасы, триллер
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
