Киноафиша Фильмы Крик 7 Расписание сеансов Крик 7, 2026 в Семее

Расписание сеансов Крик 7, 2026 в Семее

Расписание сеансов в городе Усть-Каменогорск

MaxOn Cinema Усть-Каменогорск, улица Казахстан, 62
2D, RU
17:20 от 3300 ₸ 19:40 от 3800 ₸ 22:00 от 3800 ₸ 22:55 от 3700 ₸
Соңғы махаббат
Соңғы махаббат
2026, Казахстан, мелодрама
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Абай бол
Абай бол
2026, Казахстан, драма, комедия
Ғашықпын саған
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Скарлет
Скарлет
2025, Япония / США, боевик, приключения, анимация
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Ограбление в Лос-Анджелесе
Ограбление в Лос-Анджелесе
2026, США, криминал, триллер, драма
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
2025, Австралия, ужасы, триллер
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
