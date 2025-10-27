Меню
Черный телефон 2
Расписание сеансов Черный телефон 2, 2025 в Семее
27 октября 2025
Расписание сеансов Черный телефон 2, 27 октября 2025 в Семее
Сегодня
24
Завтра
25
вс
26
пн
27
вт
28
ср
29
Rabbit Cinema
г. Семей, улица Бозтаева, 44/2, 1 этаж, Rabbit Cinema
2D, RU
10:00
от 1600 ₸
14:55
23:25
от 1600 ₸
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Әкеңнің баласы
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Бақыт құшағында
Отзывы
2025, Казахстан, мюзикл
Волшебный домик Габби в кино
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Черный телефон 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Назад в 90-ые. Мен оралам
Отзывы
2025, Казахстан, мелодрама
Трон: Арес
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Болған оқиға
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Спрингстин. Избавь меня от небытия
Отзывы
2025, США, драма
Финник 2
Отзывы
2025, Россия, анимация, семейный
