После «Во все тяжкие» Винс Гиллиган снял мир, где все счастливы — и это страшнее любой катастрофы: смотрим свежий трейлер «Из многих»

«Три кота» празднуют большой юбилей: культовому мультику уже 10 лет, а сколько тогда котятам, которые никак не взрослеют

«Это разочаровывает»: зрители нашли вопиющий киноляп в сериале «Далекий город» — виноваты не только сценаристы, но и операторы

«Я самая обаятельная и привлекательная»: психолог объяснила, почему аффирмация Клюевой была бесполезна

У этих 4 фэнтези-сериалов были блестящие пилоты, но новой «Игрой престолов» они не стали: после первой серии можно выключать

3 сезон «Вампиров средней полосы» ближе, чем вы думаете: когда выйдут первые эпизоды, где смотреть и что ждет зрителей

Российских премьер этой осенью немало, но именно «Август» собрал миллиард за 28 дней — вот что говорят о нем зрители

Йода вообще не должен был быть зеленым: архивы раскрывают другой взгляд на самого популярного героя «Звёздных войн»

Не аниме года, а главный провал: «Поднятие уровня в одиночку» опозорили на весь мир в родной Японии

«Любопытная Варвара» вышла на международный уровень: фильм о маленькой сыщице сняли не в России

«Соник» был просто разминкой: Джим Керри может сыграть самого известного маньяка в истории кино – режиссер «Маски» на низком старте