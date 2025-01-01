Меню
Франкенштейн: Воскрешение, 2023

Папины дочки. Мама вернулась
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Хищник: Планета смерти
Отзывы
2025, США, фантастика
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Бақыт құшағында
Отзывы
2025, Казахстан, мюзикл
Әкеңнің баласы
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Сыныптас
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Gold'n Рахат
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Оболочка
Отзывы
2024, США, ужасы, триллер
Пушистые каникулы
Отзывы
2025, Португалия / Испания, приключения, комедия, семейный
Перемирие
Отзывы
2025, Испания / Казахстан, драма
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Adal
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Планету Плюк нашли в реальности: вот где Данелия снимал «Кин-дза-дза!» и собирал пепелац на свалке
Сколько весил шлем из «Джентльменов удачи»? Явно не пять килограммов двести сорок три грамма
Критики считают эту комедию одной из лучших, а вы могли пропустить: фильм с 92% «свежести» и Уизерспун — речь не про «Блондинку в законе»
«Я не знаю, сколько дней я плакал»: создатели «Очень странных дел» объяснили, почему финал разделили на три части
Что было с Джеком после «Титаника»? Зрители уверены: он выжил, сбежал от Розы и стал героем другого фильма
Как эльфы называли Цири в «Ведьмаке»? Тайна ее двух имен хранит пророчество о судьбе мира
«Хорош Янковский, да только толку мало»: зрители спорят, что не так с новым российским сериалом о бывшем криминальном авторитете
Без Бокова Янковского, зато с Петровым: «Фишер» с 42 млн просмотров возвращается в новом составе — Wink все официально подтвердил
36 лет смотрите «Симпсонов», но не догадывались, почему у героев по 4 пальца на руках? Есть только одно исключение в культовом мультике
Российские «Острые козырьки», но на 8 серий: график выхода нового исторического сериала с Боярской
Зачем Косой выпил шампунь в «Джентльменах удачи» — и почему Хмырь хохотал как не в себя, а Трошкин едва не упал в обморок
Онлайн стартовал, телеэфир на подходе: 25-й сезон «Тайн следствия» начался со взрыва на юбилее Зои — то ли еще будет
