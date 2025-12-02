Меню
Киноафиша
Семей, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Зверополис 2
Расписание сеансов Зверополис 2, 2025 в Семее
2 декабря 2025
Расписание сеансов Зверополис 2, 2 декабря 2025 в Семее
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Факты
Вся информация о мультфильме
Завтра
29
вс
30
пн
1
вт
2
ср
3
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Зверополис 2»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Rabbit Cinema
г. Семей, улица Бозтаева, 44/2, 1 этаж, Rabbit Cinema
2D, RU
11:00
от 1600 ₸
13:20
от 1600 ₸
15:00
от 3000 ₸
15:10
от 1600 ₸
17:00
от 1600 ₸
19:10
от 1600 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Злая. Часть 2
Отзывы
2025, США, семейный, фэнтези, мюзикл
Сожалею о тебе
Рецензия
Отзывы
2025, Германия / США, драма
Bayguys
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Шәй в большом городе
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
№37
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Бессмертный: Кровавая дорога домой
Отзывы
2025, Финляндия / США, боевик, военный
Маша и Медведи
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Заклятая подруга: Эмили вытеснила Камилль не только из жизни Габриэля, но и из сериала — что случится с героиней в 5 сезоне хита Netflix
«Еще одну и спать» — ложь, проверенная тысячами зрителей: 3 захватывающих детектива, которые засасывают с первой минуты
Боран очнулся, но рада только Садакат: 39 серия «Далекого города» показала истинное лицо бывшего мужа Альи
Шутки про «сожрал детей» можно выбрасывать: Фергус и Фаркл вернутся в «Шреке 5», а озвучкой займется звезда «Супермена»
Ни Джованны Антонелли, ни Мурило Бенисио: роли в «Клоне» собирались отдать признанным бразильским звездам — почему же они отказались от хита
У Самохвалова с Олей точно ничего бы не вышло: в Сети раскрыли, почему герой «Служебного романа» никогда бы не ушел от жены — дело не в любви
Почему у Эльзы белые волосы: так было не всегда
47-я серия «Маши и Медведя» набрала рекордные 388 268 264 просмотра — разбираем феномен «Крика победы» (видео)
Гиллиган ловко замаскировал пасхалку к «Лучше звоните Солу» в сериале «Из многих»: даже преданные фанаты не заметили
Кто в итоге был Красным Джоном в «Менталисте»: даже Патрик Джейн не смог догадаться сразу, а ведь злодея показали еще в 1 сезоне
Когда выйдет 8 сезон «Скорой помощи» на НТВ? Уже объявлена точная дата — и зрители готовятся к большому возвращению Куценко
Сколько лет Кристоффу из «Холодного сердца 2»: он стал взрослым мужчиной на глазах у зрителей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667