Меню
Киноафиша
Семей, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Чебурашка 2
Расписание сеансов Чебурашка 2, 2026 в Семее
7 января 2026
Расписание сеансов Чебурашка 2, 7 января 2026 в Семее
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
Сегодня
6
Завтра
7
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Чебурашка 2»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Rabbit Cinema
г. Семей, улица Бозтаева, 44/2, 1 этаж, Rabbit Cinema
2D, RU
10:00
от 1600 ₸
13:25
от 1600 ₸
18:35
от 1600 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Qazaq Alemi 2
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Дәстүр: Теріс бата
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Охота на розового зайца
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Мелодия их мечты
Рецензия
Отзывы
2025, США, биография, драма, исторический
Анаконда
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия
4 часа 41 минута перед экраном: Тарантино считает, что «Убить Билла» надо смотреть только так
Большой дом, отдых на курорте и собственное кафе: пока дети смотрят «Трех котов», взрослые ломают голову, кто же там за все платит
3 главные глупости финального сезона «Очень странных дел»: из-за них каждый второй был готов бросить сериал
5 культовых сериалов в жанре фантастики из 2000-х: они до сих пор лучше всех новинок, вместе взятых
Почему Шрек зеленый, а не синий или, скажем, фиолетовый? Разбираем все версии от фанатов и создателей — от болотной мимикрии до скрытого символизма
Встречаете каждый Новый год с «Морозко»? Тогда вы точно вспомните, были ли там эти цитаты (тест)
В книге все куда мрачнее: что вырезали из «Зеленой мили» Фрэнка Дарабонта, а что так и осталось на страницах романа Кинга
В СССР умели снимать не только хиханьки да хаханьки: 3 советских триллера, от которых захватывает дух не хуже, чем от хитов Голливуда
Современные вилки и яблоки «гренни смит» из супермаркета: пиры в «Великолепном веке» — это просто сборник ляпов
Так вот кого сыграл Маколей Калкин в «Фоллауте»: зря фанаты игр делали ставку на Цезаря
А такое вообще точно мог сказать Чебурашка? Угадайте, кому принадлежат эти фразы из культовых мультиков СССР (тест)
Кем Пиппин и Мерри приходились Фродо на самом деле: в Братство хоббитов взяли «по блату»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667