Киноафиша
Фильмы
Аватар: Пламя и пепел
Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 2025 в Семее
20 января 2026
Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 20 января 2026 в Семее
Rabbit Cinema
г. Семей, улица Бозтаева, 44/2, 1 этаж, Rabbit Cinema
2D, RU
22:25
от 2500 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
28 лет спустя: Храм из костей
Отзывы
2026, США, ужасы
Құшақташы мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Примат
Отзывы
2026, США, ужасы
Гипноз
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Убойная суббота
Отзывы
2025, США / Канада, боевик, комедия
Qazaq Alemi 2
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Жұмақтан билет
Отзывы
2026, Казахстан, комедия, драма
Синистер. Первое проклятие
Отзывы
2025, США, ужасы
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Ойын
Отзывы
2026, Кыргызстан, детектив
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
