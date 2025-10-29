Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Әкеңнің баласы Расписание сеансов Әкеңнің баласы, 2025 в Щучинске 29 октября 2025

Расписание сеансов Әкеңнің баласы, 29 октября 2025 в Щучинске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 28 Завтра 29
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Әкеңнің баласы»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Grand 3D г. Щучинск, ул. Едомского, 21В
2D, RU
12:15 от 1700 ₸ 17:30 от 2000 ₸
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Әкеңнің баласы
Әкеңнің баласы
2025, Казахстан, комедия
Волшебный домик Габби в кино
Волшебный домик Габби в кино
2025, США, приключения, анимация, комедия
Черный телефон 2
Черный телефон 2
2025, США, ужасы
Теплое гнездо
Теплое гнездо
2025, Казахстан, драма
Была слишком мрачной: режиссер «Оно» впервые рассказал об удаленной сцене с Пеннивайзом из фильма 2017 года
«С точки зрения профессионала, как Дэнни Оушен, очень горжусь этими ребятами»: Джордж Клуни восхитился ограблением Лувра
Не просто питомцы: кем на самом деле были лютоволки из «Игры престолов» и откуда они пришли
3 мощных вестерна, которые нужно посмотреть на Netflix прямо сейчас: Тарантино за камерой, Камбербэтч в седле, Иствуд — как всегда сам по себе
Госпожа д’Эгийон и «бульон» кардинала Ришелье: что на самом деле скрывалось в песенке Миледи «Ли-лон ли-ла»
8 турецких мини-сериалов без затяжных страданий — только эмоции, Стамбул и идеальные финалы
Сериал от автора «Во все тяжкие» и другие фантастические премьеры ноября, которые нельзя пропустить
Падали в обморок и выбегали из зала на предпросмотрах: 5 фильмов ужасов на Netflix, которые зрители не смогли досмотреть до конца
Уморительные фильмы-пародии на «Терминатора», которые позволят скоротать вечер-другой: последний в списке — настоящий шедевр абсурда
Отличная замена турдизи и мыльным операм: дорамы ноября, которые вызовут зависимость с первой серии
«Золотая кровь» по порядку: собрали все сезоны детективного сериала ТВЦ — от «Черного Орлова» до «Карты Брюса»
«Дом динамита» сейчас рвет топы Netflix: но два вопроса финал оставил без ответа — автор фильма знает на них ответы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше