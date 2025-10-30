Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Капитан Байтасов Расписание сеансов Капитан Байтасов, 2025 в Щучинске

Расписание сеансов Капитан Байтасов, 2025 в Щучинске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 30
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Капитан Байтасов»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Grand 3D г. Щучинск, ул. Едомского, 21В
2D, RU
21:00 от 2000 ₸
Капитан Байтасов
Капитан Байтасов
2025, Казахстан, драма
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Оболочка
Оболочка
2024, США, ужасы, триллер
«Ази-зун-гарун-гэ»: если вы узнаете эту песню — вы точно пройдете наш тест на зарубежные сериалы в СССР
Земексис помогал снять культового «Форреста Гампа», а теперь работал над «Тогда. Сейчас. Потом»: стоит посмотреть хотя бы ради Хэнкса
Почему в мире «Дюны» нет ни компьютеров, ни искусственного интеллекта: у этого есть веская и кровавая причина
Вот-вот выйдет 17 эпизод: сколько серий будет в аниме «Гачиакута»
Кровь, бензин и Хэллоуин: «Техасская резня бензопилой» — все части по порядку и как их смотреть без потери рассудка
В какой серии Маринетт влюбилась в Супер-Кота? Зрители не поняли, почему она забыла про Адриана
Холод, снег и Маша как всегда в центре событий: зимнюю серию «Маши и Медведя» «Дело было в январе» посмотрели 77 миллионов зрителей
За что «Утомлённые солнцем» Михалкова получили «Оскар»: главная драма советского лета, покорившая Голливуд
Вместе с богатством и славой в семью Шелби пришло цыганское проклятье: чем был опасен голубой сапфир
Сериал от создателей «Первого отдела» и «Невского» стал №1 на ТВ: обошел «Анну Медиум 4» и «Закон тайги»
«Просто ремейк любого голливудского боевика»: в Сети назвали главный минус «Невского» — сериал вам тоже что-то напоминает?
Советский «Остров сокровищ» взорвал YouTube спустя 37 лет: особенно покорил иностранцев доктор Ливси
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше