Киноафиша Фильмы Чарли чудо-пёс Расписание сеансов Чарли чудо-пёс, 2026 в Щучинске

Вся информация о мультфильме
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Расписание сеансов в городе Кокшетау

Завтра 30
Формат сеанса
Группировать сеансы
Kinoplexx 6 Rio г. Кокшетау, ул. Сакен Жунусова, 7/1, ТРЦ «Рио»
2D, RU
11:30 от 2400 ₸ 12:50 от 2400 ₸
Полное расписание и билеты
