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Киноафиша Фильмы Закулисье реальности Расписание сеансов Закулисье реальности, 2026 в Щучинске 24 июня 2026

Расписание сеансов Закулисье реальности, 24 июня 2026 в Щучинске

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Завтра 24
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Как купить билеты на сеанс фильма «Закулисье реальности»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Grand 3D г. Щучинск, ул. Едомского, 21В
2D, RU
18:00 от 2500 ₸ 20:00 от 3000 ₸
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