Киноафиша
Фильмы
Рыбка унывака. Подводное приключение
Расписание сеансов Рыбка унывака. Подводное приключение, 2025 в Щучинске
Билеты
О мультфильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Факты
Вся информация о мультфильме
Сегодня
13
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Рыбка унывака. Подводное приключение»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
г. Щучинск, ул. Едомского, 21В
2D, RU
14:00
от 2000 ₸
15:45
от 2500 ₸
