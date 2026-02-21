Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Красавица Расписание сеансов Красавица, 2026 в Щучинске 22 февраля 2026

Расписание сеансов Красавица, 22 февраля 2026 в Щучинске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 21 Завтра 22
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Красавица»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Grand 3D г. Щучинск, ул. Едомского, 21В
2D, RU
17:50 от 2500 ₸
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Не только интриганка Фирузе из «Великолепного веека»: эта роль Джансу Дере понравилась в разы больше — очередное чудо турдизи
Снималась в «Спасской» и не только: как выглядит поздняя дочь Татьяны Догилевой — скрывается под другой фамилией
Идеально посмотреть за выходные: 3 мини-сериала с рейтингом IMDb выше 8,5, которые скрасят время до понедельника
А что, если Купер — вовсе не агент ФБР? Эта теория о «Твин Пиксе» переворачивает сюжет с ног на голову
Тест для тех, кто знает Штирлица не только по анекдотам: угадайте точные цитаты из «17 мгновений весны»
Заметят самые зоркие: 5 киноляпов из сериала «Интерны» — особенно забавный с бутербродом
Умерли голодной смертью в пустыне или все-таки спаслись: что стало с доктором Альбьери и Лео в финале «Клона»
Мощный ответ «Склифосовскому»: жду не дождусь именно этот сериал о медиках — что известно о «Пироговке»
Своим враньем собрали в прокате миллионы долларов: 3 культовых фильма о войне, где почти все — неправда
2 крутых британских детектива с атмосферой, интригой и пятью сезонами впереди: начните смотреть в эти выходные
KION вычислил 10 самых популярных детективных сериалов в России: и не ищите в списке «Первый отдел» и «Невский»
«Выделяется из общей массы НТВ»: зрители честно обсуждают в Сети, за что любят и ругают «Первый отдел»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше