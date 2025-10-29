Меню
Горыныч
Расписание сеансов Горыныч, 2025 в Щучинске
29 октября 2025
Расписание сеансов Горыныч, 29 октября 2025 в Щучинске
Сегодня
28
Завтра
29
Как купить билеты на сеанс фильма «Горыныч»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Grand 3D
г. Щучинск, ул. Едомского, 21В
2D, RU
15:40
от 2000 ₸
19:10
от 2000 ₸
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Әкеңнің баласы
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Волшебный домик Габби в кино
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Черный телефон 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
