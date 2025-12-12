Меню
Киноафиша Фильмы Пять ночей с Фредди 2 Расписание сеансов Пять ночей с Фредди 2, 2025 в Щучинске 13 декабря 2025

Расписание сеансов Пять ночей с Фредди 2, 13 декабря 2025 в Щучинске

Билеты
Вся информация о фильме
Grand 3D г. Щучинск, ул. Едомского, 21В
2D, RU
16:35 от 2500 ₸ 20:45 от 3000 ₸ 22:45 от 3000 ₸
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
