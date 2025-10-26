Меню
Черный телефон 2
Расписание сеансов Черный телефон 2, 2025 в Щучинске
26 октября 2025
Расписание сеансов Черный телефон 2, 26 октября 2025 в Щучинске
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Grand 3D
г. Щучинск, ул. Едомского, 21В
2D, RU
22:45
от 2000 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Волшебный домик Габби в кино
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Әкеңнің баласы
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Черный телефон 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Теплое гнездо
Отзывы
2025, Казахстан, драма
