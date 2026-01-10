Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Аватар: Пламя и пепел Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 2025 в Щучинске 11 января 2026

Расписание сеансов Аватар: Пламя и пепел, 11 января 2026 в Щучинске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 10 Завтра 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Аватар: Пламя и пепел»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Grand 3D г. Щучинск, ул. Едомского, 21В
2D, RU
18:45 от 4000 ₸
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Примат
Примат
2026, США, ужасы
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Даже знатоки в «Что? Где? Когда?» не смогли ответить на этот вопрос: какой советский хит изначально назывался «Дважды солгавшая»?
Хуже еще не было: минус 237 млн долларов — этот фильм от Marvel стал синонимом слова «провал»
Почему Глеб Жеглов не воевал на фронте — и за что все же получил орден Красной Звезды
Джо из «Друзей» точно не лапочка: одну деталь на его кухне не замечали годами, а ведь это доказывает, что он — жадина и эгоист
Тело реальной Хюррем было похоже на опару, на лицо – никакая. Тогда зачем ее вообще взяли в гарем к султану?
Самый длинный сериал России: какие эпизоды сериала «След» зрители считают лучшими, худшими и просто безумными
Чучело, злая ирония и даже убийство? Первую версию «Истории игрушек» не показали детям
После этого фильма Никита Михалков стал звездой везде, кроме собственного дома: мать стыдила, а из училища отчислили
5 самых нелепых ошибок «Парка Юрского периода»: рука за хвостом динозавра, камеры в отражении и другое
«Синистер» снова на вершине кошмаров: ученые Science of Scare обновили рейтинг самых страшных фильмов всех времён — выбрали топ-10
«Понимаешь, на что замахнулся?»: Муратова до последнего не хотели брать в «Джентльменов удачи» – советская цензура рвала и метала
Пламя, что гасит свет: как Балрог из «Властелина колец» сломил гномов и уничтожил Морию — ему помогла одна особенность
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше