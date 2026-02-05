Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Копы в кино Расписание сеансов Копы в кино, 2026 в Сатпаеве 7 февраля 2026

Расписание сеансов Копы в кино, 7 февраля 2026 в Сатпаеве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 5 Завтра 6 сб 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Копы в кино»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Esentay Сатпаев, улица Панина, 1
2D
17:50 от 1100 ₸
Ғашықпын саған
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
На помощь!
На помощь!
2026, США, ужасы, триллер
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Не оставляй, мама!
Не оставляй, мама!
2026, Казахстан, драма
Копы в кино
Копы в кино
2026, Казахстан, комедия
Қызым
Қызым
2026, Казахстан, комедия
Чарли чудо-пёс
Чарли чудо-пёс
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Көз тимесін
Көз тимесін
2026, Казахстан, комедия
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше