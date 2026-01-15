Меню
Киноафиша Фильмы Жұмақтан билет Расписание сеансов Жұмақтан билет, 2026 в Сатпаеве 21 января 2026

Расписание сеансов Жұмақтан билет, 21 января 2026 в Сатпаеве

Сегодня 15 Завтра 16 сб 17 вс 18 пн 19 вт 20 ср 21
Esentay Сатпаев, улица Панина, 1
2D
18:45 от 600 ₸
Құшақташы мама
Құшақташы мама
2026, Казахстан, драма
Примат
Примат
2026, США, ужасы
28 лет спустя: Храм из костей
28 лет спустя: Храм из костей
2026, США, ужасы
Ойын
Ойын
2026, Казахстан, детектив
Жұмақтан билет
Жұмақтан билет
2026, Казахстан, комедия, драма
Гипноз
Гипноз
2026, Казахстан, драма
Акыркы дем
Акыркы дем
2025, Кыргызстан, драма
