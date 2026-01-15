Меню
Фильмы
Жұмақтан билет
Расписание сеансов Жұмақтан билет, 2026 в Сатпаеве
19 января 2026
Расписание сеансов Жұмақтан билет, 19 января 2026 в Сатпаеве
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
15
Завтра
16
сб
17
вс
18
пн
19
вт
20
ср
21
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Жұмақтан билет»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Esentay
Сатпаев, улица Панина, 1
2D
18:45
от 1100 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Құшақташы мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Примат
Отзывы
2026, США, ужасы
28 лет спустя: Храм из костей
Отзывы
2026, США, ужасы
Ойын
Отзывы
2026, Казахстан, детектив
Жұмақтан билет
Отзывы
2026, Казахстан, комедия, драма
Гипноз
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Акыркы дем
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
