Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Ойын Расписание сеансов Ойын, 2026 в Сатпаеве 20 января 2026

Расписание сеансов Ойын, 20 января 2026 в Сатпаеве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 13 Завтра 14 чт 15 пт 16 сб 17 вс 18 пн 19 вт 20 ср 21
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Ойын»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Esentay Сатпаев, улица Панина, 1
2D
22:35 от 1100 ₸
Примат
Примат
2026, США, ужасы
Ойын
Ойын
2026, Казахстан, детектив
Дәстүр: Теріс бата
Дәстүр: Теріс бата
2025, Казахстан, триллер
Qazaq Alemi 2
Qazaq Alemi 2
2025, Казахстан, комедия
Охота на розового зайца
Охота на розового зайца
2025, Казахстан, драма
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
2025, США, приключения, анимация, комедия
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Так Марти Великолепный – это и есть Тимоти Шаламе? Что общего у актера и его героя: «Это абсолютный я»
Этого героя «Игры престолов» напрасно вырезали из сериала: если прочитать черновики сценария, то выясняется, что его боялась сама Мелисандра
Из морковки Мама-Кошка из «Трех котов» печет невероятно ароматные кексы: рецепт простой — даже Коржик и Компот справились
Почему фанаты «Очень странных дел» не верят, что финал — это настоящая концовка сериала: все из-за теории «Врата Матери»
Раневская рассекретила, кто стал прототипом героев сказки о Буратино: а вы думали, что Алексей Толстой все выдумал?
Посмотрела «Добрый доктор» со Стояновым и не удержалась от смеха: комедия в лучших традициях Данелии — то, что нужно для первой рабочей недели
Тарантино посмотрел этот шедевр и был потрясен: «Самый великий фильм из когда-либо созданных»:
Узнала, как Мэтт Дэймон похудел для «Одиссеи» Нолана и ахнула: актер весил столько еще в школе
«Брат 3» так и не сняли, но мы знаем, что там могли показать: «Страна рыдала бы»
«..И у меня на это 5 причин»: почему самый мудрый маг Средиземья Гэндальф избегал прямой битвы с Сауроном
Те, кто читал повесть, знают – финал должен был быть другим: что вырезали из «Девчат» и почему фильм спасли в последний момент
Не Голливуд, но куда сильнее: 2 британских сериала, которые за вечер подарят больше эмоций, чем целый сезон «Игры престолов»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше