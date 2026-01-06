Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Охота на розового зайца Расписание сеансов Охота на розового зайца, 2025 в Сатпаеве 11 января 2026

Расписание сеансов Охота на розового зайца, 11 января 2026 в Сатпаеве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 6 Завтра 7 чт 8 пт 9 сб 10 вс 11 пн 12 вт 13 ср 14
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Охота на розового зайца»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Esentay Сатпаев, улица Панина, 1
2D
17:00 от 1100 ₸
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Qazaq Alemi 2
Qazaq Alemi 2
2025, Казахстан, комедия
Охота на розового зайца
Охота на розового зайца
2025, Казахстан, драма
Дәстүр: Теріс бата
Дәстүр: Теріс бата
2025, Казахстан, триллер
Анаконда
Анаконда
2025, США, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
2025, США, приключения, анимация, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Так вот кого сыграл Маколей Калкин в «Фоллауте»: зря фанаты игр делали ставку на Цезаря
4 часа 41 минута перед экраном: Тарантино считает, что «Убить Билла» надо смотреть только так
Встречаете каждый Новый год с «Морозко»? Тогда вы точно вспомните, были ли там эти цитаты (тест)
Надя не просто так отказалась выходить замуж за Ипполита: Рязанов вырезал это из «Иронии судьбы»
В книге все куда мрачнее: что вырезали из «Зеленой мили» Фрэнка Дарабонта, а что так и осталось на страницах романа Кинга
Почему Шрек зеленый, а не синий или, скажем, фиолетовый? Разбираем все версии от фанатов и создателей — от болотной мимикрии до скрытого символизма
В СССР умели снимать не только хиханьки да хаханьки: 3 советских триллера, от которых захватывает дух не хуже, чем от хитов Голливуда
3 главные глупости финального сезона «Очень странных дел»: из-за них каждый второй был готов бросить сериал
Кем Пиппин и Мерри приходились Фродо на самом деле: в Братство хоббитов взяли «по блату»
5 культовых сериалов в жанре фантастики из 2000-х: они до сих пор лучше всех новинок, вместе взятых
Большой дом, отдых на курорте и собственное кафе: пока дети смотрят «Трех котов», взрослые ломают голову, кто же там за все платит
А такое вообще точно мог сказать Чебурашка? Угадайте, кому принадлежат эти фразы из культовых мультиков СССР (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше