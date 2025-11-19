Меню
Киноафиша Фильмы Шәй в большом городе Расписание сеансов Шәй в большом городе, 2025 в Сатпаеве 19 ноября 2025

Расписание сеансов Шәй в большом городе, 19 ноября 2025 в Сатпаеве

Вся информация о фильме
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Esentay Сатпаев, улица Панина, 1
2D
15:45 от 600 ₸ 15:50 от 600 ₸
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Алло
Алло
2025, Казахстан, драма, комедия
Бегущий человек
Бегущий человек
2025, США, фантастика
Шәй в большом городе
2025, Казахстан, комедия
Жездуха Кореяда
Жездуха Кореяда
2025, Казахстан, комедия
Gold'n Рахат
Gold'n Рахат
2025, Казахстан, комедия
Ауру
Ауру
2025, Казахстан, триллер
