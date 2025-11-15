Меню
Фильмы
Шәй в большом городе
Расписание сеансов Шәй в большом городе, 2025 в Сатпаеве
15 ноября 2025
Расписание сеансов Шәй в большом городе, 15 ноября 2025 в Сатпаеве
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Вся информация о фильме
Завтра
15
вс
16
пн
17
вт
18
ср
19
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Шәй в большом городе»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Esentay
Сатпаев, улица Панина, 1
2D
15:45
от 1100 ₸
15:50
от 1100 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Хищник: Планета смерти
Отзывы
2025, США, фантастика
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Алло
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия
Бегущий человек
Отзывы
2025, США, фантастика
Шәй в большом городе
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Жездуха Кореяда
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Gold'n Рахат
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Ауру
Отзывы
2025, Казахстан, триллер
