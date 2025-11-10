Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Жездуха Кореяда Расписание сеансов Жездуха Кореяда, 2025 в Сатпаеве 10 ноября 2025

Расписание сеансов Жездуха Кореяда, 10 ноября 2025 в Сатпаеве

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 7 сб 8 вс 9 пн 10 вт 11 ср 12
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Жездуха Кореяда»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Esentay Сатпаев, улица Панина, 1
2D
19:40 от 1100 ₸ 23:20 от 1100 ₸
Жездуха Кореяда
Жездуха Кореяда
2025, Казахстан, комедия
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Перемирие
Перемирие
2025, Испания / Казахстан, драма
Бугония
Бугония
2025, Южная Корея, комедия, фантастика
Кролецып и Сурок Времени
Кролецып и Сурок Времени
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Әкеңнің баласы
Әкеңнің баласы
2025, Казахстан, комедия
Сыныптас
Сыныптас
2025, Казахстан, комедия
Волшебный домик Габби в кино
Волшебный домик Габби в кино
2025, США, приключения, анимация, комедия
Gold'n Рахат
Gold'n Рахат
2025, Казахстан, комедия
Критики считают эту комедию одной из лучших, а вы могли пропустить: фильм с 92% «свежести» и Уизерспун — речь не про «Блондинку в законе»
«Я не знаю, сколько дней я плакал»: создатели «Очень странных дел» объяснили, почему финал разделили на три части
36 лет смотрите «Симпсонов», но не догадывались, почему у героев по 4 пальца на руках? Есть только одно исключение в культовом мультике
Онлайн стартовал, телеэфир на подходе: 25-й сезон «Тайн следствия» начался со взрыва на юбилее Зои — то ли еще будет
Зачем Косой выпил шампунь в «Джентльменах удачи» — и почему Хмырь хохотал как не в себя, а Трошкин едва не упал в обморок
«Хорош Янковский, да только толку мало»: зрители спорят, что не так с новым российским сериалом о бывшем криминальном авторитете
Сколько весил шлем из «Джентльменов удачи»? Явно не пять килограммов двести сорок три грамма
Без Бокова Янковского, зато с Петровым: «Фишер» с 42 млн просмотров возвращается в новом составе — Wink все официально подтвердил
Что было с Джеком после «Титаника»? Зрители уверены: он выжил, сбежал от Розы и стал героем другого фильма
Планету Плюк нашли в реальности: вот где Данелия снимал «Кин-дза-дза!» и собирал пепелац на свалке
Главные продолжения ноября: 5 новых российских сериалов, у которых полно фанатов — тут только на игру Куценко и Кяро стоит глянуть
Как эльфы называли Цири в «Ведьмаке»? Тайна ее двух имен хранит пророчество о судьбе мира
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше