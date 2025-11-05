Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Перемирие Расписание сеансов Перемирие, 2025 в Сатпаеве 5 ноября 2025

Расписание сеансов Перемирие, 5 ноября 2025 в Сатпаеве

Билеты
Вся информация о фильме
чт 30 пт 31 сб 1 вс 2 пн 3 вт 4 ср 5
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Перемирие»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Esentay Сатпаев, улица Панина, 1
2D
23:00 от 600 ₸
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Әкеңнің баласы
Әкеңнің баласы
2025, Казахстан, комедия
Волшебный домик Габби в кино
Волшебный домик Габби в кино
2025, США, приключения, анимация, комедия
Черный телефон 2
Черный телефон 2
2025, США, ужасы
Бақыт құшағында
Бақыт құшағында
2025, Казахстан, мюзикл
Назад в 90-ые. Мен оралам
Назад в 90-ые. Мен оралам
2025, Казахстан, мелодрама
Спрингстин. Избавь меня от небытия
Спрингстин. Избавь меня от небытия
2025, США, драма
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Болған оқиға
Болған оқиға
2025, Казахстан, комедия
Капитан Байтасов
Капитан Байтасов
2025, Казахстан, драма
«С точки зрения профессионала, как Дэнни Оушен, очень горжусь этими ребятами»: Джордж Клуни восхитился ограблением Лувра
Была слишком мрачной: режиссер «Оно» впервые рассказал об удаленной сцене с Пеннивайзом из фильма 2017 года
«Золотая кровь» по порядку: собрали все сезоны детективного сериала ТВЦ — от «Черного Орлова» до «Карты Брюса»
Уморительные фильмы-пародии на «Терминатора», которые позволят скоротать вечер-другой: последний в списке — настоящий шедевр абсурда
«Дом динамита» сейчас рвет топы Netflix: но два вопроса финал оставил без ответа — автор фильма знает на них ответы
Не просто питомцы: кем на самом деле были лютоволки из «Игры престолов» и откуда они пришли
3 мощных вестерна, которые нужно посмотреть на Netflix прямо сейчас: Тарантино за камерой, Камбербэтч в седле, Иствуд — как всегда сам по себе
Госпожа д’Эгийон и «бульон» кардинала Ришелье: что на самом деле скрывалось в песенке Миледи «Ли-лон ли-ла»
Падали в обморок и выбегали из зала на предпросмотрах: 5 фильмов ужасов на Netflix, которые зрители не смогли досмотреть до конца
8 турецких мини-сериалов без затяжных страданий — только эмоции, Стамбул и идеальные финалы
Сериал от автора «Во все тяжкие» и другие фантастические премьеры ноября, которые нельзя пропустить
Отличная замена турдизи и мыльным операм: дорамы ноября, которые вызовут зависимость с первой серии
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше