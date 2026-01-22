Меню
Киноафиша
Сатпаев, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Флибубу
Расписание сеансов Флибубу, 2025 в Сатпаеве
Расписание сеансов Флибубу, 2025 в Сатпаеве
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о мультфильме
Сегодня
22
Формат сеанса
Все
RU
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Флибубу»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
MovieStar
г. Сатпаев, улица Абая 19
2D, RU
16:50
В прокате
Премьеры
Онлайн
Көз тимесін
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Казнить нельзя помиловать
Отзывы
2026, США, фантастика
Құшақташы мама
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Жұмақтан билет
Отзывы
2026, Казахстан, комедия, драма
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы
Тәубе
Отзывы
2026, Казахстан, драма
Жалмауыз Кемпір
Отзывы
2026, Казахстан, ужасы
Флибубу
Отзывы
2025, Финляндия / Франция / Малайзия / Польша, приключения, анимация, комедия
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667