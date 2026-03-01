Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Фильмы Царевна-лягушка 2 Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 2026 в Сатпаеве 14 марта 2026

Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 14 марта 2026 в Сатпаеве

Билеты
Вся информация о фильме
чт 12 пт 13 сб 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Царевна-лягушка 2»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Esentay Сатпаев, улица Панина, 1
2D
14:20 от 1100 ₸ 20:05 от 1100 ₸
Прыгуны
Прыгуны
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Невеста!
Невеста!
2026, США, драма, ужасы, мелодрама, фантастика
Соңғы махаббат
Соңғы махаббат
2026, Казахстан, мелодрама
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Скарлет
Скарлет
2025, Япония / США, боевик, приключения, анимация
Ол сен емес
Ол сен емес
2026, Казахстан, комедия
У «Властелина колец» появится новая трилогия: но что тогда будет с Гэндальфом?
Иван Янковский выделил любимый фильм с дедом, и в Сети с ним согласны: «Видел однажды, запомнил на всю жизнь»
После этих сериалов обычные детективы кажутся скучными: 3 истории из Кореи, США и Новой Зеландии, которые смотрятся на одном дыхании
Фирузе проводила хальветы с Сулейманом, но ребенка так и не родила: деталь «Великолепного века», которую многие не заметили
А точно ли погиб Сайлас? В финале «Молодого Шерлока» нашли странный намек — поняли только фанаты Конана Дойла
«Сериал, из-за которого я лишилась сна! Не успокоилась, пока не досмотрела»: ох, зря вы пропустили 4 сезона загадки рейса 828
Долго ждем, а не зря ли: как стартовали в мировом прокате «Прыгуны»
Менеджер падает с 20-го этажа и начинает видеть призраков: душевный российский сериал с рейтингом 7,6, который вы пропустили, а зря
Почти месяц в прокате: что на самом деле зрители думают о фэнтэзи-фильме «Король и шут. Навсегда»
Про куриц детям лучше не объяснять: 3 странных ляпа в «Маше и Медведе», которые не дают покоя зрителям годами
«Снято все настолько душевно и позитивно»: зрители делятся первыми отзывами о фильме «Царевна-лягушка 2»
Всем оставаться на своих местах: что покажут в сцене после титров в «Невесте!»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше