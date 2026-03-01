Меню
Фильмы
Царевна-лягушка 2
Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 2026 в Сатпаеве
13 марта 2026
Расписание сеансов Царевна-лягушка 2, 13 марта 2026 в Сатпаеве
Вся информация о фильме
чт
12
пт
13
сб
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
Esentay
Сатпаев, улица Панина, 1
2D
14:20
от 1100 ₸
20:05
от 1100 ₸
Прыгуны
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Невеста!
Отзывы
2026, США, драма, ужасы, мелодрама, фантастика
Соңғы махаббат
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Скарлет
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, боевик, приключения, анимация
Ол сен емес
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
