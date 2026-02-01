Меню
Фильмы GOAT: Мечтай по крупному

Расписание сеансов GOAT: Мечтай по крупному, 28 февраля 2026 в Сатпаеве

Esentay Сатпаев, улица Панина, 1
2D
10:00 от 1100 ₸
Абай бол
Абай бол
2026, Казахстан, драма, комедия
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Соңғы махаббат
Соңғы махаббат
2026, Казахстан, мелодрама
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Скарлет
Скарлет
2025, Япония / США, боевик, приключения, анимация
Железо
Железо
2026, Казахстан, драма
