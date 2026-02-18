Меню
Фильмы
GOAT: Мечтай по крупному
Расписание сеансов GOAT: Мечтай по крупному, 2026 в Сатпаеве
23 февраля 2026
Расписание сеансов GOAT: Мечтай по крупному, 23 февраля 2026 в Сатпаеве
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о мультфильме
Сегодня
18
Завтра
19
пт
20
сб
21
вс
22
пн
23
вт
24
ср
25
Формат сеанса
Все
3D
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс мультфильма «GOAT: Мечтай по крупному»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Esentay
Сатпаев, улица Панина, 1
2D
14:15
от 1100 ₸
3D
10:00
от 1100 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
GOAT: Мечтай по крупному
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Ограбление в Лос-Анджелесе
Отзывы
2026, США, криминал, триллер, драма
Копы в кино
Отзывы
2026, Казахстан, комедия
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Ғашықпын саған
Отзывы
2026, Казахстан, мелодрама
Не оставляй, мама!
Отзывы
2026, Казахстан, драма
