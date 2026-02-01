Меню
Киноафиша Фильмы Грозовой перевал Расписание сеансов Грозовой перевал, 2025 в Сатпаеве 18 февраля 2026

Расписание сеансов Грозовой перевал, 18 февраля 2026 в Сатпаеве

Вся информация о фильме
Завтра 12 пт 13 сб 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18
Как купить билеты на сеанс фильма «Грозовой перевал»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Esentay Сатпаев, улица Панина, 1
2D
11:35 от 600 ₸ 23:45 от 600 ₸
Ғашықпын саған
Ғашықпын саған
2026, Казахстан, мелодрама
Копы в кино
Копы в кино
2026, Казахстан, комедия
Не оставляй, мама!
Не оставляй, мама!
2026, Казахстан, драма
На помощь!
На помощь!
2026, США, ужасы, триллер
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Қызым
Қызым
2026, Казахстан, комедия
Ограбление в Лос-Анджелесе
Ограбление в Лос-Анджелесе
2026, США, криминал, триллер
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Чарли чудо-пёс
Чарли чудо-пёс
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
