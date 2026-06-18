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Киноафиша Фильмы Очень страшное кино 6 Расписание сеансов Очень страшное кино 6, 2026 в Сатпаеве 22 июня 2026

Расписание сеансов Очень страшное кино 6, 22 июня 2026 в Сатпаеве

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Сегодня 18 Завтра 19 сб 20 вс 21 пн 22 вт 23 ср 24
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Как купить билеты на сеанс фильма «Очень страшное кино 6»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Esentay Сатпаев, улица Панина, 1
2D
00:55 от 1100 ₸
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